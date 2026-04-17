Учебные пожарно-тактические учения прошли в Шатурском округе

Вблизи деревни Дмитровка в Шатурском округе прошли масштабные пожарно-тактические учения. Они были максимально приближены к реальным условиям: участники отрабатывали эвакуацию населения, полицию задействовали в поисках «поджигателя», а пожарные боролись с огнем.

Сейчас, когда пожароопасный сезон в самом разгаре, такая подготовка крайне необходима. Разведка местности проводилась с помощью квадроцикла лесничества, который обнаружил три очага возгорания. В учениях приняли участие более 50 человек и 15 единиц спецтехники.

Первыми на вызов отправились добровольные пожарные команды с ранцевыми огнетушителями и малый патрульный комплекс лесхоза. Затем к ним присоединились профессионалы из 8-й пожарно-спасательной части. Второй очаг ликвидировали силы 33-й части Шатурского пожарно-спасательного гарнизона и 276-й части «Мособлпожспас». На третьей точке работала тяжелая техника лесхоза.

Начальник Шатурского пожарно-спасательного гарнизона Сергей Аржанов подчеркнул, что главной причиной возгораний остается человеческий фактор, поэтому готовность всех служб должна быть стопроцентной.

В Шатурском округе уже созданы четыре команды добровольцев. Недавно ряды защитников пополнили 17 сотрудников службы дорожного хозяйства, у которых есть своя водоподающая техника и боевая одежда. Это позволяет им самостоятельно тушить небольшие возгорания.