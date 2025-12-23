Учебные мастерские Электростальского колледжа капитально отремонтировали

Учебно-производственные мастерские Электростальского колледжа на улице Сталеваров капитально отремонтировали. Корпус планируют открыть в начале 2026 года.

Сейчас в здании расставляют новую мебель и учебное оборудование.

«В настоящее время все строительные работы завершены. Остались последние штрихи перед открытием. Рабочие ведут сборку и расстановку мебели и оборудования, пусконаладку инженерных систем», — сказал глава регионального Минстроя Александр Туровский.