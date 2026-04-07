Учебную тренировку провели сотрудники Росгвардии в Одинцове

Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии Подмосковья провели плановую тактико-специальную тренировку. Ее главная цель — отработать действия на случай, если кто‑то попытается незаконно проникнуть в частный дом.

Во время занятий росгвардейцы оттачивали оперативные действия в ситуации, когда на охраняемом объекте появляется нарушитель. Все началось с условного взлома: якобы кто‑то попытался вскрыть входную дверь. В этот момент на пульт централизованной охраны поступил сигнал от сработавшей тревожной сигнализации.

Сотрудники Росгвардии приехали на место за несколько минут. Они осмотрели территорию, заблокировали вход в дом, перекрыли возможные пути отхода для злоумышленника и задержали его.

Начальник Одинцовского отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области, майор полиции Евгений Ястребов, отметил, что на таких тренировках учат не только правильно действовать, но и быстро соображать в стрессовых ситуациях — правильно оценивать обстановку и принимать верные решения.