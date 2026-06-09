Учебно-тренировочный центр из Химок признали лучшим в Московской области

На отчетно-программном форуме «Единой России» «Химки. Есть результат» олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы по боксу Александр Лебзяк выступил с речью о развитии спорта и молодежной политики в городе. Он подчеркнул, что Народная программа партии показала себя как эффективный инструмент взаимодействия власти и жителей.

За последние пять лет в Подмосковье возвели 65 спортивных объектов, капитально отремонтировали 17 площадок, среди которых — химкинские комплексы «Родина» и «Юность». Открыли 17 новых спортивных объектов, а доля населения, занимающегося спортом, выросла на 59 процентов.

Учебно-тренировочный центр «Новогорск» признали ведущим спортивным центром страны и ключевой базой подготовки сборных команд России к крупным международным соревнованиям. Олимпийский учебно-спортивный центр «Планерная» служит многофункциональной базой для подготовки олимпийского резерва.

«В Химках для молодежи доступны спортивные секции по практически всем видам спорта. Ребята занимаются боксом, футболом, баскетболом, борьбой. Для школьников организована Химкинская школьная лига, которая насчитывает свыше 720 участников из 12 школ. Всего за этот сезон прошло более 400 матчей, в будущем сезоне эти цифры будут только расти. Призовые места завоевала старейшая спортивная школа олимпийского резерва по баскетболу на чемпионате России», — сказал Александр Лебзяк.

Ежегодно в Химках проводят свыше двух тысяч крупных спортивных мероприятий. За последние пять лет организовали более 10 тысяч соревнований и турниров. Химкинские спортсмены приносят в копилку города около двух тысяч медалей ежегодно.

Больше новостей о Химках смотрите в нашем канале в MAX.