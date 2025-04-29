Учебно-курсовой комбинат обучил 1,2 тысячи специалистов сферы ЖКХ с начала года

За первые четыре месяца 2025 года Учебно-курсовой комбинат жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья выпустил 1,2 тысячи студентов. Здесь обучают по 42 разным направлениям — от слесарных работ и устранения аварий до обслуживания насосного оборудования, систем водоподготовки и приборов автоматики.

С начала года 21 человек прошел профессиональную переподготовку, 403 — повысили квалификацию, 98 — освоили новую профессию, а 662 специалиста подтвердили свои знания. Напомним, комбинат, который работает с 1969 года, подчиняется Министерству ЖКХ Московской области и занимается подготовкой кадров для этой сферы.