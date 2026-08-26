Учебники по истории Подмосковья поступили в школы Дубны

В школьные библиотеки Дубны поступил учебник «История нашего края. Московская область». Пособие предназначено для учеников 5–7 классов и дополняет федеральный курс локальным компонентом.

В учебнике собраны интересные факты, увлекательные задания, яркие иллюстрации-реконструкции, карты и дополнительные материалы. Через QR-коды можно перейти к архивным видео и музейным коллекциям.

В издании рассказывается о географии региона — реках, лесах и древних торговых путях, о развитии области от славянских курганов до битвы за Москву и современного наукоградского движения. Также в нем представлена информация о Дубне — ее вкладе в науку, авиацию и атомную энергетику.

«Раньше это делал учитель — давал дополнительные материалы, статьи, фильмы мы смотрели по Подмосковью. Теперь выпущен отдельный учебник для ребят 5, 6, 7 классов. Здесь рассказывается о Подмосковье и о нашем городе — о его вкладе в большую науку, в авиацию, в атомную энергетику», — пояснил директор школы № 1 Александр Руденко.

Перед началом нового учебного года пособие получили все школьные библиотеки Дубны.