Учебная эвакуация прошла в Физтех-лицее Долгопрудного

25 марта в корпусе начальной школы Физтех-лицея имени П. Л. Капицы сработала система противопожарной защиты. Вместе с сиреной звучало объявление о необходимости покинуть здание. Учащиеся 1–7 классов под контролем учителей организованными группами двинулись к выходам и собрались на пришкольной территории.

Как пояснил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. о. Долгопрудный Денис Борзов, тренировка по эвакуации и отработке действий дежурного персонала прошла в рамках ежеквартальных мероприятий на объектах с массовым пребыванием детей. Специалисты проверили наличие первичных средств пожаротушения, состояние и работоспособность системы противопожарной защиты, а также наличие у дежурного персонала средств индивидуальной защиты.

Органы государственного пожарного надзора выступали в качестве наблюдателей. По итогам тренировки ей дана оценка «хорошо». Все поставленные задачи выполнены, системы сработали штатно. Образовательному учреждению даны рекомендации по повышению уровня обеспечения пожарной безопасности.