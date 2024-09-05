Участок земли в Ленинском округе на торгах взяли в аренду за 24 миллиона рублей

Фото: Медиасток.рф

Рекордную стоимость лота зафиксировали на земельном аукционе на прошлой неделе. Участок земли в Ленинском городском округе взяли в аренду за 24,9 миллиона рублей.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, в аукционе приняли участие семь претендентов. Начальная цена восьми соток земли составила около двух миллионов рублей, однако участники в ходе торгов увеличили ее почти в 11 раз — до 24,9 миллионов.

В комитете напомнили, что найти подробную информацию об объектах, выставленных на торги в Подмосковье, можно на Едином сайте торгов.

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