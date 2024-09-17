Участок земли в Красногорске арендовали за 83 миллиона рублей

Рекордную стоимость лота зафиксировали на земельно-имущественных торгах в Красногорске. Участок земли под склад взяли в аренду за почти 83 миллиона рублей.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике, на 161 сотку земли претендовали 21 человек. В ходе торгов они подняли стартовую цену в 17 раз.

Всего на прошлой неделе комитет провел 86 земельно-имущественных тендеров.

В ведомстве напомнили, что найти участок или помещение в Московской области можно на Едином сайте торгов ЕАСУЗ.

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