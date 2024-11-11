Участок земли под склад выставят на торги в Дмитровском округе

Министерство имущественных отношений Московской области совместно с комитетом по конкурентной политике региона выставят на аукцион земельный участок, расположенный в Яхроме Дмитровского городского округа. Его площадь составляет более пяти тысяч квадратных метров, а использовать его можно, например, под склад или для строительства объектов дорожного сервиса.

Как пояснили в ведомстве, участок имеет категорию «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения».

Узнать подробнее о проведении торгов можно на сайте ЕАСУЗ. Начальная цена участка — 1109 060, 93 рублей.

В ведомстве напомнили, что приобрести или арендовать земельный участок через торги могут как физические, так и юридические лица. Для этого нужно подать заявление, в котором указать номер извещения о торгах, приложить копию паспорта и доверенность, если заявитель действует от имени другого лица. Услуга предоставляется бесплатно.