Участок водонапорного коллектора в Коммунальном проезде обновят в Дубне

Подготовка к капитальному ремонту водонапорного коллектора завершается в муниципалитете. Предприятие «ПТО ГХ» проведет работы в рамках инвестиционной программы.

Генеральный директор «ПТО ГХ» Сергей Трушин отметил, что этот участок имеет стратегическое значение для города. Именно сюда поступают стоки хозяйственно-бытовой канализации, которые затем направляются на очистные сооружения. Ремонт позволит обеспечить бесперебойную работу коллектора на долгое время.

Протяженность участка составляет 200 метров. Специалисты проложат внутри существующего стального трубопровода диаметром 600 миллиметров современную полиэтиленовую трубу, что значительно повысит надежность инженерной сети.

Контракт с подрядной организацией уже заключен, завершить ремонт планируют до конца 2026 года.

Кроме того, предприятие продолжает капитальный ремонт насосно-фильтровальной станции, где расположены водоводы сырой воды, для повышения надежности всей системы водоснабжения Дубны.