Участок в Талдоме стал самым недорогим лотом на торгах по аренде на прошлой неделе | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 20:57 Участок в Талдоме стал самым недорогим лотом на торгах по аренде на прошлой неделе Участок в Талдоме взяли в аренду за 29 тысяч рублей в год Комитет по конкурентной политике Московской области

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Самую низкую цену лота на аукционе, который проводил комитет по конкурентной политике Московской области на прошлой неделе, зафиксировали в Талдомском городском округе. Пять соток земли под строительство дома в деревне Костолыгино арендовали за 29 тысяч рублей в год.

Как рассказали в ведомстве, стартовая цена начиналась с восьми тысяч рублей в год, но трое претендентов в ходе торгов подняли ее на 21 тысячу.

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Найти доступные к торгам лоты можно на сайте ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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