Участок в Ступине арендовали за рекордную сумму на земельных торгах

Рекордную стоимость лота зафиксировали на торгах в Ступине. Комитет по конкурентной политике Московской области на прошлой неделе провел 131 земельный аукцион.

Как пояснили в комитете, 10 соток земли в Ступине арендовали за 3,4 миллиона рублей. Стартовая цена участка началась с 35 970,2 рублей в год.

В аукционе приняли участие 11 претендентов, которые подняли начальную стоимость лота в 95 раз.

Найти участок или помещение в Московской области можно на Едином портале торгов.

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