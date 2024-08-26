Участок в Павловском Посаде передали коммунальщикам для содержания котельной

Фото: Медиабанк МО

Министерство имущественных отношений Московской области предоставило в аренду на 49 лет участок под котельной в Павловском Посаде. Это позволит коммунальным системам Московской области содержать объект ЖКХ, вовремя ремонтировать и обновлять.

Участок расположен на улице 1 Мая в городе Павловский Посад.

«Ранее передана котельная из муниципальной собственности в областную и закреплена за данным государственным предприятием. Теперь передан участок под ней в аренду на длительный срок», — уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Передача участка позволит коммунальщикам эксплуатировать котельную, содержать ее и ремонтировать для обеспечения жителей горячей водой и теплом.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Осеннее послабление. Что такое бабье лето и когда оно будет в Москве

Petrov Sergey/news.ru

«Невыездные страны» и узаконенное беззаконие. Невеселые мысли по поводу ареста Дурова

Krisztian Elek/Keystone Press Agency

Приказ США или Израиля? Почему во Франции арестовали Павла Дурова

Основатель ВКонтакет и Telegram Павел Дуров. Pavel Durov

Жозеп Боррель — европейский камертон западного нацизма

Francisco J. Olmo/Keystone Press Agency

Банкир спермы. Дети Дурова — сотня наследников или неприкрытая реклама?

Изображение нарисовано с помощью нейросети

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте