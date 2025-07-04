Участок улицы Военный городок привели в порядок в Солнечногорске

После завершения масштабной модернизации тепловых сетей и горячего водоснабжения в микрорайоне Выстрел продолжаются работы по благоустройству. В рамках этого проекта предусмотрено создание трех тысяч квадратных метров пешеходных дорожек, капитальный ремонт почти 17 тысяч квадратных метров проезжей части и выполнение около 50 тысяч квадратных метров вертикальной планировки.

На данный момент специалисты уже восстановили дорожное покрытие от мемориала Великой Отечественной войны до Дома культуры «Выстрел», а также обновили проезжую часть вдоль улицы Военный городок. Кроме того, были построены новые тротуары у первого контрольно-пропускного пункта и вдоль жилых домов, а ширина дороги от КПП до мемориала была увеличена до шести метров. Также проведены работы по озеленению на площади почти 30 тысяч квадратных метров.

«Это часть большой программы модернизации системы ЖКХ Солнечногорска, которую мы реализуем при поддержке губернатора Андрея Воробьева. Работаем, чтобы район Выстрела становился еще комфортнее!» — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Основные работы по восстановлению дорог и тротуаров планируется завершить к 31 августа.