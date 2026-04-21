Участок улицы Струве в Балашихе реконструируют в 2027 году

Подготовка к реконструкции улицы Струве началась в Балашихе. Обновление коснется участка от пересечения с улицей Корнилаева до дома № 3.

Реконструкцию проведут на расстоянии около 680 метров.

«Строители расширят проезжую часть до четырех полос движения, а также построят новый участок дороги длиной 115 метров, который соединит улицы Струве и Рождественскую. Также обустроят тротуары по обеим сторонам, 50 парковочных мест вдоль дороги и четыре остановки общественного транспорта», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.

Обновленная дорога позволит комфортно добираться до строящейся областной больницы. Кроме того, пропускная способность увеличится вдвое.

Строительные работы начнутся во втором квартале текущего года, а завершатся — в третьем следующего.

В рамках модернизации улично-дорожной сети построят и модернизируют девять дорог. Их общая протяженность составит около 13 километров. Работы пройдут на Носовихинском шоссе, улицах Шестой, Пролетарской, Бояринова и Керамической.

Кроме того, планируют возвести путепровод через железнодорожные пути возле станции Черное и соединить Главную улицу с Пригородной.

К 2028 году улучшение транспортной доступности ощутят более чем 500 тысяч жителей.