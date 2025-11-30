Участок улицы Молодежной капитально отремонтируют в Химках

В Химках продолжается капитальный ремонт участка Молодежной улицы. Об этом сообщила глава городского округа Елена Землякова в своих социальных сетях.

Протяженность реконструируемого участка составила почти 900 метров — от Куркинского шоссе до пересечения с улицей Панфилова. Глава округа отметила, что ежедневно по этой улице проезжают более 13 тысяч автомобилей.

Специалисты укладывают верхний слой асфальтобетонного покрытия. Далее исполнители нанесут разметку, заменят дорожные знаки, проведут уборку и планировку территории.

О строительстве новых заводов, а также о развитии экспорта на днях рассказал губернатор Андрей Воробьев. В Подмосковье работают компании из Индии, Китая, Турции, Таиланда, Узбекистана и других стран, которые реализуют важные инвестиционные проекты.