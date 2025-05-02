Участок улицы Ленина в Орехово-Зуеве отремонтируют к июню 2025 года

В Орехово-Зуеве отремонтируют участок улицы Ленина протяженностью 14,5 квадратных метров. Здесь планируют заменить асфальтовое покрытие, более 1600 погонных метров бортового камня и отремонтировать свыше 50 колодцев.

«Уже сняли часть старого асфальта и отфрезеровали. В ночь укладывали асфальт на кругу, и это лишь старт. Все работы планируют завершить в начале июня», — сообщил глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий.

В 2025 году в Орехово-Зуеве отремонтируют 14 участков муниципальных дорог протяженностью около 10 километров и площадью 98 тысяч квадратных метров. Объекты выбирали по транспортной нагрузке и наличию подъездов к социально значимым объектам. Ремонты начались с опережением графика.

Помимо этого, в Орехово-Зуевском округе в 2025 году приведут в порядок 42 километра региональных дорог.