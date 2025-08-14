Участок улицы 9 Мая капитально отремонтируют в Химках

В Химках полным ходом идут подготовительные работы перед масштабным капитальным ремонтом на улице 9 Мая. Комплексное обновление важной транспортной артерии города начнется 15 августа.

Специалисты уже приступили к обустройству строительной площадки — устанавливают предупреждающие знаки, наносят временную разметку и готовят технику к предстоящим работам.

В программу ремонта войдут полная фрезеровка и замена асфальтобетонного покрытия, модернизация ливневой канализации с заменой колодцев, обновление бордюрного камня, реконструкция остановочных комплексов, замена светофорного оборудования и ремонт тротуаров и пешеходных переходов.

Особенностью данного проекта станет поэтапное выполнение работ без полного перекрытия движения. Подрядчик будет последовательно ремонтировать каждую полосу, что позволит сохранить проезд для транспорта. Однако администрация рекомендует водителям в часы пик использовать альтернативные маршруты — Юбилейный проспект и Ленинградское шоссе.

Общая протяженность ремонтируемого участка составляет более трех километров. Капитальный ремонт улицы 9 Мая планируют завершить до 30 ноября.