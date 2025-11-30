Участок Центральной улицы отремонтируют в микрорайоне Подрезково в Химках

Рабочие приступили к капитальному ремонту участка Центральной улицы в микрорайоне Подрезково в Химках. Исполнители приведут в порядок территорию протяженностью 1,5 километра от Горной улицы до Комсомольской.

Ежедневно по этому участку проезжают около 10 тысяч автомобилей.

Ранее рабочие уже меняли на этой дороге бордюры и поднимали колодцы, а сейчас приступили к укладке верхнего асфальтобетонного покрытия.

После специалисты нанесут разметку, установят противоскоростные валы, проведут уборку и планирование территории.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 147 пространств Подмосковья в 2025 году. В программу вошли 29 парков и лесопарков, 14 пешеходных зон и площадей, 13 набережных, 20 скверов и другие локации в регионе.