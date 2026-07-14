Участок тротуара длиной 2,5 километра обновят на Советской улице в Шатуре

В Шатуре начались работы по капитальному обновлению тротуара на улице Советской — одной из самых востребованных пешеходных магистралей города. После завершения ремонта передвигаться по этому участку станет удобнее и безопаснее.

В рамках проекта дорожным службам предстоит полностью заменить более 2,5 километра пешеходного покрытия. Общая площадь нового асфальта превысит пять тысяч квадратных метров.

Сейчас специалисты снимают старое изношенное покрытие с помощью дорожных фрез и демонтируют поврежденные участки тротуара. Одновременно рабочие формируют прочную песчано-щебеночную подушку, которая обеспечит долговечность обновленной дорожки. На объекте задействованы восемь специалистов и три единицы специализированной техники.

После завершения ремонта пешеходная зона станет более комфортной и безопасной для всех категорий жителей. Особенно изменения оценят родители с детскими колясками, пожилые люди, а также дети и подростки, передвигающиеся на самокатах.