Участок трассы обновят в Серебряных Прудах

В селе Крутое стартовали ремонтные работы на участке дороги, соединяющей города и населенные пункты региона — трассе «Кашира — Серебряные Пруды — Узловая». Работы ведутся на участке протяженностью около 2,5 километров, расположенном между деревней Новоселки и селом Крутое.
Это транспортный коридор, по которому ежедневно проходят сотни жителей до станции «146 км», которая уже получила обновленное покрытие. В рамках ремонтных мероприятий полностью заменят старое и изношенное асфальтовое покрытие. Помимо этого, особое внимание уделяется укреплению обочин.
Эти ремонтные работы — часть текущей программы по обновлению дорожной инфраструктуры, которая реализуется в рамках дорожного сезона этого года. Завершить все мероприятия планируют в третьем квартале 2025 года. По словам подрядчика, завершение ремонта на участке и на станции «146 км» создаст единый дорожный коридор, который значительно упростит передвижение.
Каллас оправдалась за фатальную ошибку на брифинге в Сербии
«Европа будет разрушена». Меркель забила тревогу из-за мер против миграции
Военные отразили 15-ю атаку на Тульскую область
«Как вас пустили?» Лавров пошутил в Кремле над журналистом Зарубиным
Число раненных при ударе ВСУ по Льгову достигло 16
«Липкие следы». Соседка рассказала о семье девочки-маугли из Казани
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте