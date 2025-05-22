Участок трассы обновят в Серебряных Прудах

В селе Крутое стартовали ремонтные работы на участке дороги, соединяющей города и населенные пункты региона — трассе «Кашира — Серебряные Пруды — Узловая». Работы ведутся на участке протяженностью около 2,5 километров, расположенном между деревней Новоселки и селом Крутое.

Это транспортный коридор, по которому ежедневно проходят сотни жителей до станции «146 км», которая уже получила обновленное покрытие. В рамках ремонтных мероприятий полностью заменят старое и изношенное асфальтовое покрытие. Помимо этого, особое внимание уделяется укреплению обочин.

Эти ремонтные работы — часть текущей программы по обновлению дорожной инфраструктуры, которая реализуется в рамках дорожного сезона этого года. Завершить все мероприятия планируют в третьем квартале 2025 года. По словам подрядчика, завершение ремонта на участке и на станции «146 км» создаст единый дорожный коридор, который значительно упростит передвижение.