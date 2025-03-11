Участок трассы М-9 «Балтия» в Подмосковье расширят в 2026 году
Рабочие продолжают реконструкцию федеральной трассы М-9 на участке Волоколамск — Шаховская. Объем работ значительный, поэтому специалисты трудятся круглосуточно.
После реконструкции дорога станет четырехполосной, поскольку действующая — двухполосная — не справляется с потоком автомобилей.
Расстояние от МКАД до центра Ржева составляет всего 214 километров, но путь от Москвы до города сейчас занимает почти три часа. После реконструкции пропускная способность и безопасность трассы существенно возрастет.
Сейчас рабочие переносят уже существующие коммуникации, создают земляное полотно, чтобы не допустить смещения грунта, и освобождают территорию от растений.
Работы по расширению планируют завершить в III квартале 2026 года.