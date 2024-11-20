Участок трассы М-7 в Ногинске расширили до 6 полос

Дорожные службы завершили капитальный ремонт Горьковского шоссе на участке с 57-го по 60-й километр в районе Ногинска. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Теперь трасса имеет шесть полос вместо прежних четырех. Встречные потоки разделили барьерным ограждением, а вдоль всей дороги установили 115 опор со светодиодным освещением. Помимо этого, для удобства пешеходов оборудовали тротуары.

Обновление позволит увеличить пропускную способность участка, где ежедневно проезжает свыше 50 тысяч автомобилей, сократить время в пути и улучшить транспортную ситуацию.

Напомним, федеральная трасса М-7 «Волга» — ключевая магистраль, связывающая центральные регионы и входящая в транспортный коридор «Транссибирская магистраль». Ее протяженность в Подмосковье составляет 79 километров.