Участок трассы М-1 «Беларусь» в Одинцовском округе расширят до 6 полос

Реконструкция важного участка федеральной трассы М-1 «Беларусь», который соединяет Кубинку и Дорохово, продолжает активно выполняться, об этом сообщает пресс-служба Центра безопасности дорожного движения Московской области. Сейчас строители трудятся над расширением дороги до шести полос, что позволит увеличить пропускную способность и улучшить движение транспорта.

Заместитель руководителя проекта Алексей Булатов объяснил, что в настоящее время ведется работа по созданию земляного полотна, а также строится насыпь для будущей транспортной развязки на 74-м километре дороги. Кроме того, идут работы по устройству фундаментов свайного основания для путепровода, что является важной частью инфраструктуры.

Булатов отметил, что уже завершено 60% всех работ по земляному устройству, и более пяти километров нового асфальтобетона уже проложено. Также возводятся три искусственных сооружения: два путепровода и один мост, что еще больше улучшит транспортную инфраструктуру в этом районе.

Сейчас на месте работают более 900 специалистов и задействовано 350 единиц техники, что свидетельствует о масштабности данного проекта. Ожидается, что после завершения реконструкции время в пути для водителей значительно сократится, а безопасность дорожного движения возрастет благодаря установке наружного освещения вдоль трассы и созданию барьерного ограждения по обеим сторонам дороги.