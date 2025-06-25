Участок трассы М-1 «Беларусь» в Одинцове расширят до 6 полос

Реконструкция трассы М-1 «Беларусь"на участке с 66 по 84 километр продолжается в Одинцове. Дорогу расширят до шести полос.

Готовность объекта уде превысила 50%, сообщили в ГК «Автодор». В работах задействовали 355 машин и свыше тысячи человек.

В рамках реконструкции на участке появится 12 искусственных сооружений. Это мосты, путепроводы и пешеходные переходы. Так, мосты проложат через реки Нару и Капанку.

Путепроводы обустроят в рамках развязки на 74 километре, а также на разворотной петле из деревни Ляхово. Для бесперебойного стока воды под дорожным полотном проложат специальные трубы.

На участке установят ограждения, фонари, а также автоматизированную систему управления дорожным движением. Она поможет контролировать обстановку на трассе в режиме реального времени.

На 74 километре также создадут площадки для отдыха водителей и пассажиров.