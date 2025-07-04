Участок тепловых сетей заменят на Вишневом бульваре в Чехове

На Вишневом бульваре в Чехове заменят участок тепловых сетей протяженностью 300 метров. Трубы с передовой многослойной изоляцией уже доставили на место выполнения работ.

Этот участок в Чехове выбрали по количеству аварий. Жители жаловались на постоянные протечки в администрацию округа и на региональный портал «Добродел». Власти приняли решение капитально отремонтировать коммуникации.

Руководитель проектов подрядной организации ООО «Московская областная инженерная компания» Виталий Козлов отметил, что его компания внедрила передовую систему теплоснабжения и ГВС.

«У новых труб — современная эффективная изоляция: так называемая скорлупа ППУ из пенополиуретана и специальной оболочки. Она отлично защищает трубы от внешнего воздействия и тепловых потерь. У таких прочных, износостойких конструкций очень большой срок службы — до 50 лет», — отметил специалист.

Лучшая теплоизоляция и защита от коррозии — не единственное преимущество. Трубы оснащены датчиками, которые отправляют информацию на пульт в котельной, поэтому можно оперативно отреагировать на отклонения.

Старые коммуникации удалят с помощью экскаваторов, погрузчиков и другой техники. Полностью обновить сети должны к началу отопительного сезона в октябре. Таким образом качество отопления и горячего водоснабжения для сотен жителей многоквартирных домов выйдет на новый уровень.