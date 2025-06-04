Участок теплотрассы заменят в совхозе Синичино в Можайском округе

Сотрудники «Мособлтепло» обновят 150 метров труб теплоснабжения в Центральной усадьбе совхоза Синичино. Это необходимо для бесперебойной подачи ресурса жителям.

Специалисты уже начали проводить работы на аварийном участке теплотрассы: рыть траншею и укладывать новый трубопровод.

Кроме того, они капитально отремонтируют коммунальные сети в поселке Строитель. Здесь заменят около 13,5 километра тепловых магистралей.

Отметим, что всего в Можайском округе обновят свыше 20 километров сетей теплоснабжения. Это делают для подготовки к будущему отопительному сезону.

Ремонты проводят по госпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами на 2023–2028 годы».

Ранее мы рассказывали о том, что укладку асфальта начнут на Пионерской и Леоновской улицах в Можайске.