Участок теплосети заменили на Нахабинском шоссе в Звенигороде

Обновление тепловых сетей продолжается на Нахабинском шоссе в Звенигороде Одинцовского городского округа. На участке от котельной № 1 у жилого комплекса «Лермонтовский» до микрорайона Супонево меняют устаревшее оборудование и приводят в порядок территорию.
Сейчас на объекте задействованы более 40 рабочих и спецтехника. К началу отопительного сезона специалисты реконструируют два километра сетей.
Современные трубы с теплоизоляцией из пенополиуретана позволят снизить потери тепла. Кроме того, современный и качественный материал защищает теплосети от коррозии и заметно продлевает срок их эксплуатации.
Магистраль на Нахабинском шоссе Одинцовского городского округа реконструируют по государственной программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».
