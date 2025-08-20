Участок теплосети заменили на Нахабинском шоссе в Звенигороде

пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Обновление тепловых сетей продолжается на Нахабинском шоссе в Звенигороде Одинцовского городского округа. На участке от котельной № 1 у жилого комплекса «Лермонтовский» до микрорайона Супонево меняют устаревшее оборудование и приводят в порядок территорию.

Сейчас на объекте задействованы более 40 рабочих и спецтехника. К началу отопительного сезона специалисты реконструируют два километра сетей.

Современные трубы с теплоизоляцией из пенополиуретана позволят снизить потери тепла. Кроме того, современный и качественный материал защищает теплосети от коррозии и заметно продлевает срок их эксплуатации.

Магистраль на Нахабинском шоссе Одинцовского городского округа реконструируют по государственной программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».