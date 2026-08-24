Участок теплосети в микрорайоне Клин-5 обновят до конца сентября

На Центральной улице в микрорайоне Клин-5 модернизируют участок теплосети. Процесс работ проверили губернатор Московской области Андрей Воробьев и зампредседателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Речь идет об участке протяженностью почти 1,5 километра. Он готов уже на 65%, работы планируют полностью завершить до 30 сентября.

Объект обеспечивает теплом 37 многоквартирных домов и детский сад.

«У нас всегда особое внимание и к сетям, и к состоянию теплоисточников в бывших военных городках. Я надеюсь, что здесь будет все должным образом сделано в части повышения надежности теплоснабжения», — отметил Андрей Воробьев.

Работы проводят в рамках подготовки к отопительному сезону.