Участок теплосети на Вишневом бульваре в Чехове отремонтируют к сентябрю

В рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» рядом с гимназией № 2 и жилыми домами на Вишневом бульваре и улице Чехова продолжается масштабная реконструкция теплосети и водоснабжения. Из-за работ проезд по двору временно затруднен из-за песка, который завезли для нужд ремонта.
Строители обновляют участок протяженностью около 300 метров: здесь полностью меняют две трубы отопления и две трубы горячей воды. Все работы, в том числе по благоустройству после ремонта, планируют завершить к началу сентября.
Представитель «Московской областной инженерной компании» Михаил Водовозов рассказал, что специалисты применяют опыт Мытищинских коммуникаций и строят передовую систему теплоснабжения и горячего водоснабжения. Стоит отметить, что новые трубы отличаются современной эффективной изоляцией из пенополиуретана и специальной оболочки. Она отлично защищает их от внешнего воздействия и тепловых потерь, а также повышает срок службы до 50 лет.
Скандал на Украине. Бригаду отдали под командование наркомана-кубинца
В Госдуме предложили разрешить инвалидам двигаться по выделенной полосе
«Ни в какие ворота не лезет». Родниной ответили на ее выпад о пенсиях
Огненная могила на афганской дороге. Более 70 человек сгорели заживо
Трамп отказался уходить в отпуск из-за переговоров по Украине
Найдена, погибла. Посреди леса нашли тело звезды советского кино и театра
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте