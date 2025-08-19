Участок теплосети на Вишневом бульваре в Чехове отремонтируют к сентябрю

В рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» рядом с гимназией № 2 и жилыми домами на Вишневом бульваре и улице Чехова продолжается масштабная реконструкция теплосети и водоснабжения. Из-за работ проезд по двору временно затруднен из-за песка, который завезли для нужд ремонта.

Строители обновляют участок протяженностью около 300 метров: здесь полностью меняют две трубы отопления и две трубы горячей воды. Все работы, в том числе по благоустройству после ремонта, планируют завершить к началу сентября.

Представитель «Московской областной инженерной компании» Михаил Водовозов рассказал, что специалисты применяют опыт Мытищинских коммуникаций и строят передовую систему теплоснабжения и горячего водоснабжения. Стоит отметить, что новые трубы отличаются современной эффективной изоляцией из пенополиуретана и специальной оболочки. Она отлично защищает их от внешнего воздействия и тепловых потерь, а также повышает срок службы до 50 лет.