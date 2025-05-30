Участок теплосети на улице Гоголя в Лосино-Петровском обновят к сентябрю

В городском округе Лосино-Петровский ведутся работы по капитальному ремонту и модернизации системы теплоснабжения. Эти мероприятия реализуются в рамках государственной программы финансирования и направлены на повышение надежности теплоснабжения жителей.

Администрация округа заключила контракт с подрядной организацией «Строй Групп» на реконструкцию участков тепловых сетей от котельной № 8/15 по улице Гоголя до улицы Горького, дом 15. Завершить работы планируется до 20 августа.

Параллельно ООО «Твэл» проводит капитальный ремонт тепловых сетей от котельной № 3 до центрального теплового пункта № 1 по улице Ленина, дом 4, а также до тепловой камеры в детском саду «Родничок». Срок окончания работ — 31 августа.

Организация «Теплоинжстрой» выполняет ремонтные работы по адресам: от дома № 7 по улице Гоголя до дома № 20 по улице Октябрьская и от дома № 6 по улице Гоголя до дома № 11 по улице Суворова. Завершение запланировано на 7 июня.