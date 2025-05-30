Участок теплосети на улице Гоголя в Лосино-Петровском обновят к сентябрю
В городском округе Лосино-Петровский ведутся работы по капитальному ремонту и модернизации системы теплоснабжения. Эти мероприятия реализуются в рамках государственной программы финансирования и направлены на повышение надежности теплоснабжения жителей.
Администрация округа заключила контракт с подрядной организацией «Строй Групп» на реконструкцию участков тепловых сетей от котельной № 8/15 по улице Гоголя до улицы Горького, дом 15. Завершить работы планируется до 20 августа.
Параллельно ООО «Твэл» проводит капитальный ремонт тепловых сетей от котельной № 3 до центрального теплового пункта № 1 по улице Ленина, дом 4, а также до тепловой камеры в детском саду «Родничок». Срок окончания работ — 31 августа.
Организация «Теплоинжстрой» выполняет ремонтные работы по адресам: от дома № 7 по улице Гоголя до дома № 20 по улице Октябрьская и от дома № 6 по улице Гоголя до дома № 11 по улице Суворова. Завершение запланировано на 7 июня.
В поселке Юность от котельной до центрального теплового пункта № 2 проложен временный наземный трубопровод для обеспечения бесперебойной подачи тепла на время ремонта. Переключение домов на новую теплосеть планируется завершить к середине июля, после чего временная сеть будет демонтирована. Общий срок завершения работ — сентябрь текущего года.
Реализация этих проектов позволит подготовить Лосино-Петровский к предстоящему отопительному сезону и гарантировать стабильное теплоснабжение всех жилых домов в зимний период.