Участок теплосетей от котельной «Баня» отремонтируют в Можайске

Капитальный ремонт теплосетей от котельной «Баня» проведут в Можайске. Это позволит обеспечить надежное теплоснабжение домов и социальных объектов.

Работы коснутся сетей для жилых домов на улицах Амбулаторная, Московская, Коммунистическая, Фрунзе и Желябова, а также детского сада, музыкальной школы и ЗАГСа. Ремонт пройдет в рамках госпрограммы модернизации коммунальной инфраструктуры.

Специалисты заменят участок сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения. Его протяженность составит свыше 1,7 километра. Они установят новые трубы. Их проложат наземным, бесканальным и канальным способами.

«Работы ведутся с учетом бесперебойности существующего снабжения. Наша задача — максимально повысить надежность теплоснабжения нескольких жилых домов и социальных объектов, для этого мы ведем перекладку теплотрассы параллельно существующей, разделяя ресурсы на четыре трубы, горячую воду и отопление отдельно. Эти работы никак не отразятся на теплоснабжении жителей. На данный момент они в штатном режиме получают теплоноситель по существующей сети», — отметил заместитель генерального директора АО «Мособлтепло» Михаил Сорокин.

Все работы должны завершить к декабрю этого года.