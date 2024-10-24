Участок тепломагистрали заменят у дома № 9 на Вишневом бульваре в Чехове

Заместитель главы Чехова Александр Хабаров посетил дом № 9 на Вишневом бульваре для проверки ситуации с отсутствием отопления. В ходе осмотра установлено, что причиной проблемы являются работы, проводимые специалистами теплосети по замене части трубопровода.

Из-за этого временно ограничена подача теплоносителя от центрального теплового пункта № 6, который обеспечивает теплоснабжение многоквартирного дома. После завершения работ подача теплового ресурса будет восстановлена.

В рамках совместной работы с управляющей компанией, инициативными жителями и начальником теплосети МП ЖКХ, Александр Хабаров дал поручения о приведении в нормативное состояние порога подъезда, подвального помещения, улучшении работы лифтов и проверки состояния межпанельных швов.

«Регулярный мониторинг выполнения данных поручений будет осуществляться. Благодарим всех участников за сотрудничество и понимание в решении текущих вопросов», — заявил Александр Хабаров.

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