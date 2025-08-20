Участок Старого Симферопольского шоссе отремонтировали в деревне под Чеховом

Региональное шоссе рядом с автозаправками и поворотом на деревню Манушкино включили в государственную программу Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2023–2027 годы». В 2025 году в округе обновляют 22 автомагистрали: из них восемь — в черте города и еще 14 объектов находятся в населенных пунктах.

Рабочие привели в порядок участок протяженностью около двух километров: от Симферопольской улицы до Советской. На проезжей части, около автобусных остановок и на съездах шоссе полностью удалили старый асфальт с помощью специальной фрезерной машины. Затем уложили новое покрытие: качественное и долговечное.

Кроме того, рабочие обновили разметку на близлежащих пешеходных переходах, установили дополнительные дорожные знаки, проверили работу светофоров и другого оборудования. После капремонта по Старому Симферопольскому шоссе стало удобно и безопасно ездить в любую погоду.