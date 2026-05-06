Участок Шестой улицы в Балашихе реконструируют к концу 2027 года

Реконструкция 500-метрового участка Шестой улицы началась в Балашихе. Работы проведут от пересечения с улицей Струве до улицы Главной. Строители уже приступили к устройству дорожного основания.

По словам главы регионального Минтранса Марата Сибатулина, на площадке трудятся восемь человек и спецтехника. Завершить работы планируют в четвертом квартале 2027 года. При этом рабочее движение откроют в конце этого года.

«Сейчас ведется укладка песчаного и щебеночного основания с послойным уплотнением. Также ведется строительство дождевой канализации. В ближайшее время здесь начнутся работы по переустройству инженерных коммуникаций», — рассказал он.

Дорогу планируют расширить, там появятся тротуары и 30 парковочных мест. В результате жители получат удобный проезд к будущей больнице, школе и детскому саду.

Всего в Балашихе продолжается реконструкция девяти дорог общей протяженностью около 13 километров. Это Носовихинское шоссе, улицы Струве, Пролетарская, Бояринова и Керамическая. Также построят путепровод через железную дорогу в районе станции Черное.

К 2028 году транспортная доступность улучшится более чем для 500 тысяч жителей.