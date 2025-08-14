Участок сети водоснабжения отремонтировали на улице 60 лет Октября в Белоозерском

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Сотрудники управляющей компании «Белоозерское ЖКХ» заменили запорную арматуру на квартальной распределительной сети на улице 60 лет Октября. Это обеспечит надежную эксплуатацию сетей водоснабжения зимой.

Кроме того, специалисты отремонтировали канализационно-насосные станции в селе Конобеево, микрорайоне Красный строитель и в поселке Фосфоритный. Меры направлены на обеспечение стабильной работы городских коммуникаций и повышение качества предоставляемых услуг жителям округа.

Ранее губернатор  Андрей Воробьев  сообщил, что  задача «Победить мусор» — одна из приоритетных  в регионе. Для этого модернизируют контейнерные площадки по сбору твердых коммунальных отходов, ужесточают правила перевозки мусора и штрафы, развивают систему видеонаблюдения.

