Участок сети водоснабжения отремонтировали на улице 60 лет Октября в Белоозерском

Сотрудники управляющей компании «Белоозерское ЖКХ» заменили запорную арматуру на квартальной распределительной сети на улице 60 лет Октября. Это обеспечит надежную эксплуатацию сетей водоснабжения зимой.

Кроме того, специалисты отремонтировали канализационно-насосные станции в селе Конобеево, микрорайоне Красный строитель и в поселке Фосфоритный. Меры направлены на обеспечение стабильной работы городских коммуникаций и повышение качества предоставляемых услуг жителям округа.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что задача «Победить мусор» — одна из приоритетных в регионе. Для этого модернизируют контейнерные площадки по сбору твердых коммунальных отходов, ужесточают правила перевозки мусора и штрафы, развивают систему видеонаблюдения.