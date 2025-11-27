Участок сетей водоотведения капитально отремонтируют в Можайске

В Можайском округе капитально отремонтируют участок самотечного коллектора. Готовность достигла 50%. Рабочие заменили более двух километров труб, построили новый коллектор и приемную камеру со стороны поселка имени Дзержинского.

Рабочие приступили к участку в районе деревни Кожухово. На глубине более пяти метров специалисты проложили новую магистраль открытым способом. Здесь ежедневно трудятся 10 сотрудников и пять единиц техники. Параллельно готовятся к прокладке пластиковой трубы под Можайским шоссе с помощью прокола.

Специалисты соблюдают необходимые технические требования — угол наклона для оптимального функционирования новой линии. После окончания работ сотрудники АО «Мособлтепло» переключат потоки сточных вод на новую трассу.

Капитальный ремонт повысит надежность системы водоотведения.