Поисковики из Богородского округа приняли участие в экспедиции в Можайске

Поисковая экспедиция, организованная отрядом из Богородского округа «Патриоты Московии» совместно с поисковым объединением «Рубеж», прошла в Можайском городском округе Московской области Удалось определить примерный участок, где могут находиться останки бойцов, отдавших свои жизни в Великой Отечественной войне.

Впереди у поисковиков большая работа — необходимо найти точное место, поискать в архивах информацию о нем, уточнить, что там могло находиться ранее. Участники экспедиции надеются, что смогут найти и вернуть имена тем, кто был забыт. Каждая находка — это не только восстановление исторической справедливости, но и дань уважения нашим героям. Очень важно продолжать эту миссию, считают ребята.