Поисковики из Богородского округа приняли участие в экспедиции в Можайске

Поисковая экспедиция, организованная отрядом из Богородского округа «Патриоты Московии» совместно с поисковым объединением «Рубеж», прошла в Можайском городском округе Московской области Удалось определить примерный участок, где могут находиться останки бойцов, отдавших свои жизни в Великой Отечественной войне.
Впереди у поисковиков большая работа — необходимо найти точное место, поискать в архивах информацию о нем, уточнить, что там могло находиться ранее. Участники экспедиции надеются, что смогут найти и вернуть имена тем, кто был забыт. Каждая находка — это не только восстановление исторической справедливости, но и дань уважения нашим героям. Очень важно продолжать эту миссию, считают ребята.
Поисковая экспедиция на этом направлении обороны Москвы проходит уже не в первый раз. Исследования за прошедший период добавляют новые факты в сохранение исторической памяти нашей страны. Клуб «Патриоты Московии» является организатором поисковых экспедиций, ведет раскопки в тех местах, где проходили боевые действия, восстанавливает практически утерянные факты об участниках и событиях войны и военных подвигах.
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