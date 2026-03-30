Участок реки Учи в Пушкино расчистят до 1 октября

Расчистка запланирована на участке протяженностью 2,5 километра.

«Река Уча имеет уникальную природу и славную историю. Наша задача — не просто провести расчистку, а подарить конкретно этому участку реки новую жизнь. Это долгожданное событие для всех, кто здесь живет. Мы приступаем к работам, опираясь на пожелания жителей, для которых это место всегда было любимым и родным», — подчеркнул министр экологии и природопользования Подмосковья Виталий Мосин.

Специалисты уберут поваленные деревья и мусор, а также удалят донные отложения. В работе будут использовать самоходную машину-амфибию.

Расчистку проведут в период с 11 июня по 1 октября.