Участок реки Мещериха расчистили в Дмитровском округе

Плановые работы по расчистке водных объектов продолжаются в муниципалитете. Их основной целью является минимизация рисков подтоплений и обеспечение безопасности жителей в период паводков.

Недавно завершилась очистка участка реки Мещериха и прилегающей особо охраняемой природной территории регионального значения вблизи озера Круглое. Там убрали незаконно размещенные грунт и щебень, что позволило восстановить естественный водоток и природный рельеф, а также значительно снизить риски затопления ценной природной зоны.

Администрация Можайского округа поблагодарила активных жителей за помощь в решении важной экологической задачи.

В муниципалитете уже расчищено 4455 метров русел рек — Яхромы, Матусовки, Мещерихи и Саморядовки. Параллельно в рамках антипаводковой программы ведутся активные работы на реке Старая Яхрома, где запланировано расчистить 2 тысячи метров русла.

«Все работы ведутся в строгом соответствии с природоохранным законодательством и экологическими нормами для сохранения природного баланса», — отметил временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.