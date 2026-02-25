Участок реки и два пруда расчистят в округе Пушкинский в 2026 году

Работа по оздоровлению водных объектов продолжится в текущем году на территории городского округа. Запланирована расчистка двух русловых прудов и участка реки Учи в Ивантеевке.

Экологические мероприятия пройдут по государственной программе «Экология и окружающая среда Подмосковья» и программе губернатора Московской области «100 прудов и озер».

На реке Уче предстоит расчистить участок протяженностью около 2,5 километра. Специалисты удалят донные отложения, уберут бытовой мусор и поваленные деревья, чтобы улучшить экологическое состояние реки и ее пропускную способность.

Кроме того, приведут в порядок русловые пруды площадью 10,86 гектара на реке Ольшанке в деревне Алешино и 5,4 гектара на реке Талице в селе Софрино. На обоих объектах запланирована очистка акватории от избыточной водной растительности, удаление мусора и поваленных деревьев.