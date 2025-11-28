Участок проспекта Ленина благоустроят в Егорьевске

Жителей округа ожидают перемены в сфере благоустройства, которые обещают повысить качество городской среды. Один из первых проектов — обновление проспекта Ленина, на участке от улицы Горького до Аллеи Гагарина.

«Включены муниципальные контракты на разработку сметной документации по благоустройству пешеходной зоны проспекта Ленина и бульвара имени Гагарина», — сообщил глава муниципального округа Дмитрий Викулов.

Проект будет включать в себя не только замену плиточного покрытия и установку освещения, но и создание новых зон отдыха со скамейками и озеленение. Также планируется создание новой зоны отдыха — набережной реки Гуслица. Масштабный проект, старт которому намечен на 2026 год, обещает преобразить берега реки на участке от улицы Парижской Коммуны до улицы Александра Невского. Это будет полноценное общественное пространство с пешеходными и велосипедными дорожками.

В списке приоритетов — сквер «Технический сад», который также ждет своего обновления. Администрация округа прорабатывает вопрос о включении в региональную государственную программу благоустройства сквера в селе Починки. По данным Министерства благоустройства Московской области, в будущем году в регионе планируется обновить 77 крупных объектов. В частности, специалисты преобразят 13 скверов, 21 пешеходную зону и площадь, 17 парков и 12 лесопарков, а также девять набережных.