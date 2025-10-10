Участок проселочной дороги заасфальтируют в деревне Яковлевское в Домодедове

В Домодедове в деревне Яковлевское заасфальтируют участок проселочной дороги, которая свяжет населенный пункт с муниципальными и региональными трассами. Подрядчик приступил к подготовке снования с засыпкой песком и щебнем.

Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева отметила, что все согласования пройдены, а документы готовы. Длина ремонтируемого участка составит более трех километров, а ширина — 4,5 метра. Также обустроят метровые обочины.

Проект рассчитан на 2025–2026 годы, а в 2024-м построят 1,5 километра дорожного полотна. Реконструкция обеспечит безопасную транспортную связь и повысит доступность сельской территории с административными центрами.

Ремонт и содержание дорог — приоритетная задача властей Московской области. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее сообщил, что в 2025 году в регионе отремонтируют около 1,5 тысячи участков.