Участок Привокзальной площади в Орехово-Зуеве обновят к концу лета 2025 года

В ближайшее время начнется реконструкция улицы Вокзальной и участка Привокзальной площади. Работы планируют завершить до конца лета. Обновление не отразится на работе общественного транспорта.

Подрядчик увеличит площадь мощения перед зданием железнодорожного вокзала. На Вокзальной улице организуют полноценное движение транспорта без столбов и шлагбаумов для безопасности пешеходов. Также сделают отдельную полосу для высадки пассажиров. На парковке за торговым центром «Феникс» появится отдельный въезд с улицы Ленина. Он будет работать по той же схеме, что и платные парковки.

«Реконструкция не отразится на общественном транспорте. Она будет проводиться вне зоны автобусных остановок и действующих маршрутов», — сообщил глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий.

Завершить работы планируется до конца лета 2025 года.