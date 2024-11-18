Участок под строительство жилья выставили на торги в Одинцове

Сервис «Дом.РФ» предлагает инвесторам возможность приобрести земельный участок площадью 0,83 гектара в Одинцовском городском округе для строительства частного дома общей площадью до 1,3 тысячи квадратных метров. Заявки на участие в торгах будут приниматься до 23 декабря.

Участок расположен недалеко от оздоровительного комплекса «Сосны», известного своими элитными коттеджами. Окружающая территория представлена частными резиденциями, а развитая инфраструктура включает в себя школы, спортивные комплексы и рестораны в соседних населенных пунктах и коттеджных поселках.

В непосредственной близости от участка протекает река Серебрянка, приток Москвы-реки. Ближайшая остановка общественного транспорта «Сновидово» расположена в 15 минутах ходьбы. Расстояние до Barvikha Luxury Village примерно 17 километров в сторону Москвы, при этом подъезд возможен как по Рублево-Успенскому шоссе, так и по Ильинскому шоссе.

«Дом.РФ» активно развивает неиспользуемую федеральную недвижимость в Московской области. В октябре был продан имущественный комплекс на территории поселка Лесной за 1,13 миллиарда рублей, включающий 349,41 гектара земли и 31,1 тысячи квадратных метров зданий.