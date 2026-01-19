Участок Осташковского шоссе в Мытищах реконструируют в 2027 году

В Мытищах стартовала масштабная реконструкция Осташковского шоссе. Строители начали работы на участке протяженностью свыше 430 метров — от деревни Пирогово до деревни Подрезово.

Дорогу расширят до четырех полос. Завершить проект планируют в третьем квартале 2027 года.

«Помимо расширения проезжей части проектом предусмотрено строительство одноуровневой кольцевой развязки на пересечении Осташковского шоссе, улице Прибрежной в деревне Подрезово и дороги Осташковское шоссе — Ульянково», — уточнил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.

Положительные изменения после реконструкции ощутят около 30 тысяч водителей.

Вдоль шоссе обустроят тротуары и велопешеходные дорожки. Строительные бригады уже приступили к переносу инженерных коммуникаций и подготовке котлованов для новой ливневой канализации.

После завершения работ транспортная доступность деревень Подрезово, Пирогово, Ульянково, а также поселков Мебельной Фабрики и Пирогово значительно улучшится.

На участке Осташковского шоссе часто образуются пробки, особенно в летний сезон, когда многие едут отдыхать на Клязьминское водохранилище. Новая кольцевая развязка позволит организовать непрерывное движение без светофоров и существенно увеличит пропускную способность дороги.

Отрезок станет логичным продолжением отрезка от Осташковского шоссе до деревни Ульянково длиной 3,3 километра, которую открыли в августе 2023 года.