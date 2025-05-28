Участок Носовихинского шоссе в Балашихе расширят до 4 полос к 2029 году

Подготовка проекта первого этапа реконструкции Носовихинского шоссе началась в Подмосковье. Сейчас в регионе выбирают подрядчика, который будет заниматься проектированием и проведением работ.

На первом этапе предстоит реконструировать участок от дороги «Кучино — М-7 „Волга“» до дороги «Носовихинское шоссе — Агрогородок» в Балашихе.

«Знаю, что жители очень ждут расширения Носовихинского шоссе, поэтому мы будем стараться начать строительные работы как можно скорее», — уточнил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

На участке от улицы Керамической до улицы Пролетарской дорогу расширят до четырех полос, построят путепровод через железнодорожные пути, обустроят два подземных пешеходных перехода и разворотные петли.

По его словам, проектирование завершат во втором квартале следующего года, а строительно-монтажные работы — в первом квартале 2029 года.

В этом году также выберут подрядчика для проведения второго этапа реконструкции, в рамках которой на участке от станции Железнодорожная до пересечения с Восточным шоссе также расширят дорожное полотно до четырех полос и построят два подземных пешеходных перехода.