Участок на Советской улице в Реутове благоустроят после реконструкции теплосетей

В Реутове завершается реконструкция теплосетей на Советской улице. После того как подрядчик завершит работу, участок благоустроят.

Глава городского округа Реутов Филипп Науменко проверил реконструкцию сетей. С ним также встретились и местные жители, которые предложили кронировать тополя поздней осенью, чтобы летом не было пуха.

«Мы ждем, когда строители закончат с сетями, и после этого сделаем, потому что смысла нет — они же все перебьют техникой», — сказал глава городского округа Реутов Филипп Науменко.

Подрядчик приступит к благоустройству в октябре. Он приведет в порядок тропинки, тротуары и заграждения, а летом территорию озеленят.

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