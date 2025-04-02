Участок на проспекте Ленина в Балашихе отремонтируют к 9 мая

В преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Балашихе планируют провести ремонт участка проспекта Ленина. Работы выполнят на отрезке от улицы Советской до дома № 14 на проспекте Ленина.

Во время ремонта обновят дорожное полотно проезжей части и пешеходные тротуары протяженностью 350 метров. Общая площадь ремонтируемой территории составит 7200 квадратных метров. В 2017 году в Балашихе проводили капитальный ремонт дорог. Тогда обновили асфальтовое покрытие на 32 улицах города, включая проспект Ленина, общей протяженностью 26 километров.

Ремонт проспекта Ленина станет частью планомерной работы администрации городского округа Балашиха по модернизации и развитию дорожной сети. В будущем планируют провести дополнительные мероприятия по благоустройству и модернизации других локаций города для улучшения комфорта жителей Балашихи.